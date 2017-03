Flüchtlingsboot in Cala Beltrán aufgetaucht

Am 21. März, dem Europäischen Tag der Alten Musik, gibt das Archeduke‘s Consort ein Konzert in der Kirche Sant Felip Neri in Palma. Mit dem Programm "La Graciosa Armonía" wird Musik von Komponisten aus Deutschland und Italien des 17. Jahrhunderts aufgeführt, darunter Schein, Kapsberger, Caccini, Landi, Marini. Dieser Abend mit Alter Musik, die das europäische musikalische Erbe darstellt, wird von