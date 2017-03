Wieder Mallorca-Flüge in Berlin gestrichen

Erneut streikt in Berlin am Montag das Bodenpersonal und bremst den Mallorca-Flugverkehr aus. "In Schönefeld und Tegel fallen nahezu alle Flüge aus", hieß es. In Tegel werden voraussichtlich 448 Abflüge ausfallen, in Schönefeld sind es 194 Abflüge.

Gestritten wird um eine Erhöhung des Stundenlohns von 11 auf 12 Euro. Die Mehrzahl der 2000 Mitarbeiter folgt dem Streikaufruf der Gewerkschaft verdi. Der Ausstand läuft zwischen Montagmorgen, 4 Uhr, und Dienstagmorgen, 5 Uhr.

Es sind diverse Mallorca-Flüge in beide Richtungen betroffen. Manche Fluggesellschaften sehen sich gezwungen, Verbindungen von Tegel nach Hannover zu verlegen und Reisebusse zu chartern. Leipzig und Dresden dienen ebenfalls als Ausweichflughäfen.

Passagiere werden gebeten, sich bei ihrer Airline zu informieren. Da Streiks rechtlich als höhere Gewalt gelten, können jedoch keine Schadensersatzforderungen geltend gemacht werden.

