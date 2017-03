Auto geht an Plaça Major in Flammen auf

Ein Auto ist am Samstagnachmittag an der Plaça Major im Herzen von Palma de Mallorca in Flammen aufgegangen. Das berichtet die spanische Tageszeitung Ultima Hora. Es war an einem öffentlichen Parkplatz geparkt gewesen.

Nicht wenige Blicke neugieriger Passanten zog das Fahrzeug auf sich, das plötzlich zu brennen begann. Der Rauch und die Flammen machten auch die Besitzer der angrenzenden Galerien nervös. Einige versuchten, die Flammen zu löschen, doch letztlich war es die herbeieilende Feuerwehr, die den Brand unter Kontrolle bekam.

Noch ist nicht klar, was das Feuer ausgelöst hat. Fremdverschulden sei genau so möglich wie ein technischer Defekt im Fahrzeug. (somo)