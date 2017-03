Frau stirbt beim Fettabsaugen in Palma

Drama in einer Privatklinik in Palma de Mallorca: Eine Frau ist am Dienstag an den Folgen einer missglückten Operation gestorben. Ihr sollte Fett abgesaugt werden, doch die Behandlung schlug fehl.

Wie die spanische Tageszeitung Ultima Hora berichtet, verschlechterte sich der Zustand der 45-Jährigen während des Eingriffs und führte zu einem Kreislaufstillstand. Die behandelnden Mediziner riefen einen Krankenwagen und ließen die Patientin in die Notaufnahme des Son-Espases-Hospitals bringen.

Auch die Spezialisten konnten der Frau nicht mehr helfen. Kurze Zeit nach ihrer Ankunft in Son Espases starb sie. Nun befasst sich das Gericht in Palma mit dem Fall. (somo)