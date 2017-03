Tonnen von Algen am Strand von Alcúdia

Am Strand von Port d'Alcúdia, der zu längsten den beliebtesten Playas der Insel gehört, wurden im Laufe von drei Wochen mehr als 400 Lastwagen voller Algen abtransportiert. "So etwas haben wir noch nie erlebt", sagte der Leiter der beauftragten Reinigungsfirma, Domingo Bonnín. In den vergangenen Jahren sei die Säuberungsaktion zum Saisonstart an einem Tag erledigt worden.

Die riesige Menge der Algen ist laut Gemeinde den starken Stürmen im Dezember und Januar zuzuschreiben. Jetzt müssen nach Einschätzung der Experten mindestens 70 bis 80 LKW-Ladungen voller Sand aufgeschüttet werden, um den Strand wieder sommerfein zu machen. Dafür bedarf es laut Tageszeitung "Ultima Hora" noch einer Genehmigung der Abteilung des Umweltamtes "Biodiversitat".

Die Algen wurden auf ein Gemeindegrundstück im Ortsteil Butano verfrachtet. Hier könnnen Bauern sich des kostenlosen Düngers bedienen. (am)