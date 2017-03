Großeinsatz gegen Diskotheken-Imperium auf Mallorca

Die Festnahme des Unternehmers Bartomeu "Tolo" Cursach erfährt auf Mallorca große Aufmerksamkeit. Diverse Lokale des Mallorquiners, dem unter anderem der Mega-Park an der Playa de Palma gehört, wurden am Dienstag durchsucht.

Anders als zunächst vermeldet, wurde Cursach nicht im Mega-Park in Polizeigewahrsam genommen, sondern in der Gemeinde Calvià. Dann seien die Beamten mit dem Unternehmer zu dessen Privathaus in Palmas Stadteil Son Rapinya gefahren, welches durchsucht wurde. Das vermeldet die Tageszeitung Ultima Hora.

Durchsuchungen sollen in rund einem Dutzend Einrichtungen stattgefunden haben, die zur Gruppe Cursach Ocio gehören. So sei die Polizei auch in den Diskotheken Tito's und Pacha an Palmas Paseo Marítimo gewesen und habe Dokumente in den Büros des Fitness-Centers Mega-Sport gesichtet. Der Einsatz im Mega-Park an der Playa de Palma, der sich zurzeit in der Winterpause befindet, wurde von vielen Urlaubern mit Interesse verfolgt. Der eine oder andere dachte, dass in der bekannten Party-Location ein Film gedreht wird.

Es gehe bei den Ermittlungen um den Vorwurf verschiedener illegaler Geschäfte wie Bestechung, Urkundenfälschung, Betrug, Nötigung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Neben ihrem Chef Tolo Cursach wurden auch dessen leitende Mitarbeiter Tolo Sbert und Antoni Bergas festgenommen. Dass in den kommenden Stunden oder Tagen weitere Festnahmen im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die Gruppe Cursach Ocio folgen, sei laut Ultima Hora nicht auszuschließen.

Die Polizei-Aktion steht in Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal bei der Lokalpolizei von Palma, wegen dem schon seit zwei Jahren ermittelt wird. Dem Vernehmen nach sind bei einer Durchsuchung in der vergangenen Woche in Palmas Rathaus Dokumente gefunden worden, die eine Basis waren für die Besuche in den Betrieben der Gruppe Cursach Ocio.