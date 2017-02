Mann stirbt in Häckselmaschine

Tödliches Unglück auf Mallorca: Ein 80-jähriger Mann ist am Montag in Sa Cabaneta in Marratxí ums Leben gekommen. Sein Körper hatte sich in einer landwirtschaftlichen Motorhackmaschine verfangen.

Wie die spanische Tageszeitung Ultima Hora berichtet, waren es die Enkelin und die Tochter des Mannes gewesen, die den leblosen Körper fanden. Sie riefen umgehend die Polizei, welche die noch immer laufende Häckselmaschine ausschaltete und den Tod des Mannes feststellte.

Wie es heißt, war der Mallorquiner in Sa Cabaneta allseits bekannt und sehr beliebt. Trotz seines fortgeschrittenen Alters kam er täglich auf seine ländliche Finca, um Gartenarbeit zu erledigen. Umso größer war die Erschütterung, die die Todesnachricht im Dorf auslöste.

Was genau sich kurz vor dem Todesmoment abgespielt hat, ist noch unklar. Wie Ultima Hora berichtet, vermuten die Ermittler, dass der Mann entweder ohnmächtig geworden und in die scharfen Messer der Maschine gekippt ist, oder dass er stolperte und aus Versehen hinein geriet. Von Fremdverschulden sei zunächst nicht auszugehen. Klarheit soll nun eine Autopsie bringen. (somo)