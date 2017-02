Frau stürzt in Costa de la Calma vom Aussichtspunkt

Eine junge Frau ist am Sonntag an einem Aussichtspunkt im Südwesten von Mallorca sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Sie und ihr Lebensgefährte hatten am Nachmittag einen Ausflug nach Costa de la Calma unternommen.

Wie die mallorquinische Tageszeitung Ultima Hora berichtet, wurde der Frau auf einer Steintreppe schwindelig und sie stürzte. Sie fiel mehrere Stufen hinab und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Polizei, Feuerwehr und Notdienst waren im Einsatz, um die Ausflüglerin zu retten. Die Frau kam zur Versorgung ins Klinikum Son Espases. (cls)