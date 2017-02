Jetzt antwortet der Handel in Calviàs Tourismusorten

Der Einzelhandel in den touristischen Küstengebieten von Calvià wie Santa Ponça, Peguera und Palmanova hat das Rathaus aufgefordert, bei der Verschönerung der öffentlichen Straßen und Plätze mit gutem Beispiel voranzugehen. "Wie wollen sie, dass wir Geld in die Modernisierung unsere Geschäfte investieren, wenn die Straßen wie etwa die Calle Galeón in Magaluf total verwahrlost sind", sagte ein Einzelhändler gegenüber der spanischen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Der Einzelhandel reagierte damit auf Medienberichte, in denen es geheißen hatte, dass nur zwei von hunderten von Betrieben des Komplementärangebotes – Geschäfte, Souvenirläden, Bars und Cafés – sich um die finanzielle Unterstützung beworben haben, die das Rathaus im Rahmen eines Subventionsplans herausgeben will. Die Initiative soll dazu dienen, die Unternehmen in den touristischen Zonen des Gemeindegebiet zu modernisieren.

Die Einzelhändler im Südwesten von Mallorca verwiesen darauf, dass das Rathaus zum Ende der Saison 2016 angekündigt hatte, rasch Verschönerungsprojekte auf den Weg bringen zu wollen. Wie Ultima Hora weiter schreibt, sind konkrete Maßnahmen aber nach wie vor nicht bekannt. (as)