TV-Tipp: Als Resi Berghammer auf Mallorca entführt wurde ...

Am Samstag, 29. September, hat ORF 2 um 22 Uhr die Folge „Abenteuer Mallorca” aus der Reihe „Der Bulle von Tölz” im Programm. Der Film wurde im Februar 2009 zum ersten Mal von Sat 1 ausgestrahlt. Gedreht hatte man auf der Insel im Sommer 2008.

Große Freude für die Fans: Nach längerer Drehpause kehrte Ruth Drexel wieder auf den Bildschirm zurück. In der Serie hatte es während der Abwesenheit von „Resi”, der Mutter von „Bulle” Benno Berghammer (Ottfried Fischer) gehießen, dass sie sich nach Mallorca aufgemacht hatte, und hier erfolgreich einen Schmankerlnstand betreibt. Daher spielte die Handlung bei Drexels Rückkehr auf der Insel.

Resi trifft auf Mallorca zufällig Katja Flemisch (Carin C. Titze). Die Lebensgefährtin von Bennos Schulfreund Toni Rambold (Gerd Anthoff) betreut hier ein Restaurantprojekt. Die beiden Frauen werden auf einer einsamen Landstraße gekidnappt und in ein Versteck in den Bergen verschleppt. Die Entführer verlangen von Rambold eine Million Euro Lösegeld. Benno und Rambold beschließen, die Polizei außen vor zu lassen und stattdessen Bennos Kollegin Nadine Richter (Katharina Abt), die zufälligerweise gerade auf Mallorca Urlaub macht, auf die Entführer anzusetzen ...