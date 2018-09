Palmas Weihnachtslichter gehen diesmal früher an

Die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca hat bereits jetzt das Prozedere beim Anschalten der Weihnachtsbeleuchtung am 22. November verraten: Die wichtigste Neuerung ist, dass die Lichterketten wohl bereits um 18.30 Uhren angeknipst werden sollen, wie die zuständige Dezernentin Eva Frade am Freitag mitteilte. Bereits um 17 Uhr soll das übliche Künstlerspektakel beginnen.

Das mache man, um Familien mit Kindern entgegenzukommen, da die Kinder am darauffolgenden Tag, dem diesjährigen Rabatttag Black Friday, in die Schule müssen. Früher war der rituelle Akt samt Spektakel, der immer am Boulevard Borne vonstatten geht, später vollzogen worden.

Die Dezernentin verriet auch, dass man anders als früher zwölf kleinere Kunstspektakel auf dem Stadtkern verteilt anbietet - neben dem Gebiet rund um den Borne unter anderem auf der Plaça Major, dem Rathausplatz und der Plaça Mercat.