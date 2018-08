Rocker Enrique Bunbury begeistert Fans auf Mallorca

Mit der Band "Heroes del Silencio" und dem Disco-Dauerbrenner "Entre dos tierras" ist er in den 90ern auch in Deutschland bekannt geworden, seit vielen Jahren ist er solo erfolgreich. Am Donnerstagabend hat der spanische Rocksänger Enrique Bunbury tausende Konzertbesucher in Palma begeistert.

Rund 2000 Gäste besuchten das Konzert des aus Saragossa stammenden Rockers auf dem Open-Air-Festivalgelände Son Fusteret. Die Titelblätter der spanischen Lokalpresse feiern den 50-Jährigen am Freitag als "Held von Palma". Zu hören waren neben Balladen und spanischem Folkrock auch Songs aus seinem aktuellen Album "Expectativas", das von Kritikern als vergleichsweise düster beschrieben wurde und inspiriert ist von Sängern wie Nick Cave, Bob Dylan und Leonard Cohen.

Auf seiner Tour, die unter anderem durch viele amerikanische Städte und ganz Europa führt, ist Palma die einzige Station auf den Balearen. Vom 4. bis zum 7. Dezember ist er auch in Frankfurt, Berlin und Köln live zu sehen.