Norbert Fimpel: Ein Saxofonist mit Leib und Seele

Schlicht und einfach "2" heißt das zweite Album von zwei Musikern, dem Saxofonisten Norbert Fimpel und dem Gitarristen und Sänger Tolo Servera. Zu zwei gleichen Teilen enthält es eigene Stücke sowie Coverversionen bekannter Songs aus der Feder von Prince, Sting, Maroon 5, Oasis, der Average White Band, den Eurythmics und U2. Seine neue CD stellt das Duo bei einem Konzert am Samstag, 3. Februar, um 19 Uhr in der Sala Dante in Palma vor.

Interessenten seien vorgewarnt: Vor drei Jahren präsentierten Fimpel und Servera ihr erstes gemeinsames Album "Ours & Theirs" ebenfalls in der Sala Dante, und einige Leute mussten damals draußen bleiben. Grund: Der Konzertsaal im Gewerbegebiet Can Valero war bis auf den letzten Platz ausgebucht. Denn beide Musiker haben nicht nur auf der Insel einen Namen.

Dabei lief es für den gebürtigen Argentinier Fimpel, Sohn deutscher Eltern, nicht immer rund. Wenn er in der Bar Bosch am Paseo del Borne sitzt und ein Straßenmusiker um eine pekuniäre Anerkennung für seine Arbeit bittet, knausert Fimpel nicht. Zu genau kann er sich noch daran erinnern, wie er 2002 an ihrer Stelle stand, um für sich, seine Frau und das gemeinsame Baby mühsam den Lebensunterhalt zu verdienen.

Eine schwere Wirtschaftskrise in Argentinien hatte die junge Familie nach Europa vertrieben. Ursprünglich wollte sie nur vorübergehend auf Mallorca bleiben. Fimpel wollte den Sommer über in den Hotels spielen, um mit der verdienten Gage einen Neuanfang im wesentlich teureren Madrid zu wagen. Doch als er mit Frau und Kind im April nach Mallorca kam, hatten die Hoteliers ihre Musiker schon unter Vertrag genommen, und es blieb als Arbeitsplatz nur noch die Straße.

Immerhin, ab dem zweiten Jahr ging es stetig aufwärts. Besonders, nachdem ihn Ex-Supertramp Roger Hodgson, den er noch zu argentinischen Zeiten auf Tourneen begleitet hatte, 2004 zur Night of the Proms mitnahm. Bei diesem Mega-spektakel mit 62 Shows in Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Deutschland trat Fimpel neben Hodgson mit James Brown, John Miles und Cindy Lauper auf. Und mit Joe Cocker. Drei Monate später erhielt er einen Anruf von dessen Management, der Beginn einer wundervollen Zusammenarbeit. Fimpel begleitete den Sänger auf vier Welttourneen. "Joe war nicht nur mein Chef, sondern auch mein Freund", erzählt er. "Das war die beste Zeit meines Lebens."

Diese Zeit endete im Dezember 2014 mit dem Tod von Cocker. Die Zusammenarbeit mit dem Sänger habe ihm viele Türen geöffnet, sagt er, über einen Mangel an Arbeit könne er sich jedenfalls nicht beklagen. Auf Mallorca spielt er den Sommer über auch viel in Hotels. Das viele seine Kollegen über diese Arbeit die Nase rümpfen, kann er nicht teilen: "Ich fühle mich privilegiert, von meiner Leidenschaft leben zu können, diese Gelegenheit haben nicht viele Musiker."

Als sein derzeit wichtigstes Projekt bezeichnet er die Zusammenarbeit mit Tolo Servera, den er mit einem Großen der Rockmusik vergleicht: "Sting ist der englische Tolo." Bevor sie zusammenkamen, hatten beide Musiker schon viel voneinander gehört. Bis ihn Servera vor fünf Jahren anrief und fragte, ob er für eine CD-Aufnahme ein Saxofon-Solo spielen könne. Bei dieser Gelegenheit stellten beide Musiker fest, dass sie nur drei Auto-Minuten voneinander entfernt wohnen. Der Rest ist Geschichte, die nun zu einem zweiten Album führte.

In einer anderen Formation kann man Fimpel am Samstag, 31. März, erleben. Dann wird er mit der Willi Meyer Band beim ersten "Music & Talk" nach der Winterpause auftreten.

AUF EINEN BLICK

Samstag, 3. Februar, 19 Uhr: Norbert Fimpel (Sax), Tolo Servera (Gesang und Gitarre): Präsentation der neuen CD "2".

Tickets: VVK 10 Euro, Abendkasse 12 Euro (mit CD 25 Euro), CD 15 Euro.

VVK: www.saladante.com, Musicasa, Rockhouse Palma.

Ort: Sala Dante, Carrer Can Valero 40, Palma (Polígono Can Valero)