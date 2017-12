Los Javaloyas feiern ihr 65-jähriges Bestehen

Deutschland, Anfang der 60er Jahre: Zwei Bands teilen sich die Bühne. Die eine kommt aus Liverpool und nennt sich The Beatles. Die andere heißt Los Javaloyas und hat sich auf Mallorca niedergelassen. Die Beatles lösen sich 1970 auf. Los Javaloyas existieren auch heute noch, 65 Jahre nach ihrer Gründung, und sind Spaniens älteste Schlager- und Popgruppe. Am Sonntag, 10. Dezember, tritt sie um 19 Uhr im Trui Teatre in Palma auf.

Die Geschichte der Band beginnt 1952 in Valencia. Dort steckt der 24-jährige Luis Pérez Javaloyas sein ganzes Geld in ein Klavier und gründet mit Kumpeln eine Band, die sich den Sommer über in Palma mit südamerikanischen Liedern, Rumbas, Boleros, Sambas und Calypsos die Brötchen verdient.

Die ursprüngliche Besetzung überlebt den Sommer auf Mallorca nicht. Pérez Javaloyas und sein Akkordeonspieler und Gitarrist Rafael Torres formieren um. Mit Serafin Nebot und Antonio Felany kommen zwei Mallorquiner hinzu, mit Tony Covas ein Menorquiner. Obwohl alle Musiker Multiinstrumentalisten sind und auch als solche auftreten, ist die Grundbesetzung diese: Nebot Leadgesang, Torres Gitarre, Pérez Javaloyas Orgel, Covas Bass und Felany Schlagzeug; Letzterer wird 1968 durch Alfonso Jiménez ersetzt.

Auf Mallorca entwickelt sich die Band zu einer Art Lokalmatador. Neben ersten Tourneen spielen sie im Sommer in den renommierten Hotels Mallorcas, im Winter in Deutschland und Österreich. Neben Schlagern und Hispano-Pop kommen eigene Kompositionen hinzu, außerdem covert die Band Songs von den Beach Boys und den Beatles.

Die 60er Jahre sind die große Zeit der Javaloyas. Sie veröffentlichen Platten bei den spanischen Filialen der Labels His Master's Voice und EMI.

In den 70er Jahren sinkt der Stern der Band rapide. Zwar existiert sie weiter, doch kommt sie über den Status einer Tanzcombo nicht mehr hinaus. Später machen die Söhne von Pérez Javaloyas, der 2007 stirbt, die Gruppe wieder flott, an die erfolgreichen Zeiten von einst können sie jedoch nicht mehr anknüpfen. Immerhin: 2001 ehren die Balearen-Regierung und die örtlichen Medien die Javaloyas als beste Band in der Geschichte der Balearen.

Von der langjährigen Erfolgsbesetzung sind heute noch Serafin Nebot und Antonio Felany dabei. Dass die Javaloyas auf der Insel dennoch als lebende Legende gelten, zeigt auch dieser Umstand: Die meisten Karten für das Konzert sind bereits verkauft. Die verbliebenen Tickets kosten 15 Euro und sind an der Kasse des Trui Teatres sowie bei www.truiteatre.es erhältlich. (mb)