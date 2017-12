Ein Pop-up-Event in der alten Feuerwache

Edy Pons ist ein Rockmusiker, der auch als Road-und Booking-Manager für Bands arbeitet, der Marketing für eine Baufirma macht und bei Kurzfilmen mitgewirkt hat. Er hat etwas Wesentliches gemeinsam mit Miquel Ferrer, einem Juristen, der sich lieber der Literatur, der Kommunikation und dem Kulturmanagement widmet: die Lust an vielseitigen und multidisziplinären Projekten und am Vernetzen. Sie hat Pons und Ferrer zu ihrem Unternehmen "Rata Cultura Expandida" bewogen.

Gemäß der Erfahrung und Interessen seiner Gründer beackert das Unternehmen verschiedene Geschäftsfelder. Dabei haben sie sich dieses Zitat des 1983 verstorbenen US-amerikanischen Philosophen Eric Hoffer zum Motto gemacht: "Wer in Zeiten des Wandels offen fürs Lernen ist, dem gehört die Zukunft. Wer dagegen glaubt, alles zu wissen, ist bestens für eine Welt ausgerüstet, die es nicht mehr gibt."

Auf der Suche nach neuen Wegen, um Kreativschaffende und ihr Publikum zusammenbringen, veranstalten sie unter anderem etwas, das sie Pop-up-Räume und Pop-up-Projekte nennen. Am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Dezember, wird ein solcher Raum in Palmas alter Feuerwache in Son Castelló aufpoppen. Das Projekt dazu ist der "Rata Market 2017". Was das Publikum dort erwartet, verrät der Rest des Namens, nämlich ein "Mercadet Fantàstic d'Art, Disseny i Artesania", also ein "Fantastischer Flohmarkt für Kunst, Design und Kunsthandwerk".

Rund 50 Anbieter werden in der mehr als 700 Quadratmeter großen Halle ihre Erzeugnisse präsentieren. Dabei handelt es sich nicht um große Firmen, sondern um Einzelpersonen und kleine Manufakturen.

Das Angebot ist bunt und vielseitig. Es reicht von der Stoffpuppe für das Kleinkind bis zu Fliege für den Papa. Kunstvoll gestaltete Handtaschen finden sich dort ebenso wie Schmuck und Keramik, Möbel und Lampen, Schallplatten, Drucke und Bücher in limitierter Auflage. Hinzu kommt ein Rahmenprogramm mit Livemusik und Kindertheater, und für das liebliche Wohl sorgen vier Foodtrucks. Wer sich lieber vorab über die Anbieter informieren will, anstatt aufs Geratewohl zu stöbern, kann dies auf der Website www.ratamarket.com tun. (mb)

WAS, WANN, WO

Öffnungszeiten: Samstag, 9. Dezember, 11 bis 22 Uhr; Sonntag, 10. Dezember, 11 bis 19 Uhr.

Eintritt: frei.

Ort: Alte Feuerwache, Carrer Gremi Picapedrers 1 (Querstraße der Avinguda Setze de Juliol, Son Castelló).