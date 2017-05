Ausverkauft: Run auf Ricky Martin

"Agotado". Dieses Wort werden Fans von Ricky Martin nicht gerne gelesen haben - nicht, wenn sie noch kein Ticket für sein Konzert am Mittwoch, 31. Mai, in der Palma Arena haben, und selbiges per Internet kaufen wollten. Denn "agotado" heißt schlicht "ausverkauft".

Damit musste freilich gerechnet werden. Denn der 45-jährige Puerto Ricaner gilt als King des Latin-Pop, genießt mit mehr als 55 Millionen Alben und acht Millionen Singles, die er seit Anfang der 90er Jahre verkauft haben soll, den Status eines Weltstars.

Ricky Martin wurde bislang unter anderem mit zwei Grammys, fünf Latin Grammys und acht World Music Awards ausgezeichnet. Auf seiner "One World Tour" gibt er seit 23. Mai 13 Konzerte in Spanien. (mb)