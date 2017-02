Wandgemälde am Bahnhof in Palma eingeweiht

Der Bahnhof des Sóller-Zuges in Palma ist um eine Attraktion reicher. Dort wurde am Mittwoch ein neues Wandgemälde des Street-Art-Künstlers Joan Aguiló eingeweiht, teilt das Unternehmen Ferrocarril de Sóller in einer Pressemitteilung mit.

Auf einer Höhe von 20 Metern ist nun ein Kleinkind mit Milchflasche und Spielzeug-Eisenbahn zu sehen. Die Idee kam vom Inhaber des Gebäudes. "Ein Junge, der davon träumt, einmal Zugführer zu werden, wenn er groß ist", erklärte Künstler Aguiló das Motiv.

Werke von Aguiló, der bekannteste Street Artist von Mallorca, sind auch an weiteren Gebäuden in Palma sowie in Can Picafort zu sehen. (cls)