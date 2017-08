Ehemaliges Stundenhotel Hostal Baleares wird renoviert

Das Hostal Baleares in Palma wird renoviert. Seit 30 Jahren steht das Gebäude an der Plaza de las Columnas leer. Wie die mallorquinische Tageszeitung Ultima Hora berichtet, befürchten die Anwohner des Viertels Pere Garau, dass dort wieder ein Hotelbetrieb entstehen könnte. Die Nachbarn hingegen fordern einen Kulturtreff oder ein Bürgerzentrum.

Das Hostal galt in den 1960er und 1970er Jahren neben dem Hostal Perú und dem Hostal Cuba als beliebte Herberge. Besonders Einheimische machten dort Station, wenn sie in Mallorcas Hauptstadt etwas zu erledigen hatten. In den 1980er Jahren wurde der Betrieb eingestellt, eine Zeit lang wurde es noch als Stundenhotel genutzt. Das Hostal Baleares zählte 109 Betten. (cls)