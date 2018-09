Beatrice Egli erstmals live an der Playa de Palma

Es wird ein etwas anderer Abend werden im Bierkönig an der Playa de Palma. Die Kult-Partylocation in der Schinkenstraße hat an diesem Donnerstag, 27. September, um 21 Uhr die Schweizer Sängerin Beatrice Egli zu Gast. Etwas Besonderes ist der Auftritt der 30-Jährigen schon, weil sie noch nicht an der Playa de Palma auf der Bühne gestanden hat und es sich um eine Premiere handelt. Der Gastauftritt zum 30-jährigen Geburtstags des Bierkönigs ist außerdem die erste Show dort, bei der Eintritt verlangt wird.

Tickets gibt es online zum Preis von 33 Euro auf www.mallorcatickets.com . Am Mittwochabend hieß es, dass man auch noch Karten zum selben Preis direkt an der Abendkasse kaufen kann.

Beatrice Egli wurde durch ihren Sieg bei „Deutschland sucht den Superstar” im Mai 2013 in Deutschland zum Schlagerstar. Ihren ersten großen Hit hatte sie dann im Anschluss mit dem Dieter-Bohlen-Song „Mein Herz”.

Die aktuelle Single der eidgenössischen Frohnatur heißt „Was geht ab”, das Album „Wohlfühlgarantie”.

Im Sommer 2017 verbrachte Beatrice Egli ein paar Tage auf der Insel. Sie war Gast bei der MDR-Show „Schlager am Meer” von Florian Silbereisen.