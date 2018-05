Im TV: GZSZ auf Mallorca in Spielfilmlänge

Am Dienstag, 29. Mai, zeigt RTL ab 19.40 Uhr die Daily Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten” (GZSZ) in Spielfilm-Länge: Die Handlung spielt unter der Sonne Mallorcas. Dafür drehte die UFA-Produktion im März zwei Wochen lang rund um Santanyí. RTL verspricht „Große Gefühle, Sommer, Sonne, Party, Sand und Meer” – doch dann komme plötzlich der ganz große Knall.

Die Handlung: John (Felix von Jascheroff) hat für die Zwillinge Emily (Anne Menden) und Philip (Jörn Schlönvoigt) das perfekte Geschenk für ihren 30. Geburtstag organisiert: ein gemeinsamer Trip nach Mallorca. Euphorisch reisen die Geschwister mit ihren Freunden an und stürzen sich in das Partywochenende. Ein unvergesslicher Abend. Und niemand ahnt, dass die Party bald ein jähes Ende finden wird. Plötzlich geht es um Geld, Eifersucht, Leben und Tod. Die Fangemeinde spekuliert schon lange, was passieren könnte. Es wird geschossen, Blut fließt ...

Im Anschluss bietet RTL ab 21.30 Uhr einen Blick hinter die Kulissen des Insel-Drehs: „GZSZ – Das große Mallorca-Abenteuer der Stars”.

Einige der Serienstars haben eine besondere Beziehung zur Insel. So hat Niklas Osterloh Mallorca schon einmal komplett in einem Boot umrundet. Die Familie von Felix von Jascheroff besitzt ein Haus in Llucmajor.

Und Jörn Schlönvoigt hat ein zweites Zuhause gefunden. Das Kamerateam besuchte ihn auf der Finca, wo er mit seiner Verlobten Hanna und Töchterchen Delia den Sommer verbringt.

Anne Menden erklärt, wie und warum sie mit ihrer Monoflosse in einem Pool schwimmt. Eva Mona Rodekirchen gönnt sich mit Lea Marlen Woitack etwas Wellness, eine Muschelmassage.

Gedreht und produziert wurde unter strenger Geheimhaltung vom 5. bis zum 16. März, vom Sonnenaufgang bis teilweise in die Nacht mit unterschiedlichen Teams und Besetzungen bei Temperaturen zwischen acht und 16 Grad. Der Pool, in dem die Schauspieler in einer Szene landeten, hatte 16 Grad.