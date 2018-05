Eine Argentinierin rockt auf Mallorca ab

Sie entwickelte sich in den vergangenen Jahren auf Mallorca zu einem Star, der inzwischen auch abseits des Eilands immer mehr Beachtung findet: Alejandra Burgos.

Jetzt hat die Argentinierin ihr neues Musikvideo online gestellt. Bei "Stick to my plan" handelt es sich um eine Single-Auskopplung aus dem Album "Out of my blue", das in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. Das Video findet man hier.

Die attraktive Südamerikanerin kam vor zehn Jahren nach Palma und machte sich mit ihrer Stimme und ihrem Gitarrespiel in der hiesigen Musikszene einen Namen. Ihre Wurzeln liegen im Rock, Blues und Pop-Rock, aber sie stellt immer wieder in neuen Projekten ihre Vielseitigkeit unter Beweis. Unter anderem lässt Alejandra es als Sängerin der Hardrock-Band Fyre! richtig krachen.

Ihre nächsten Auftritte und mehr Infos finden Sie hier.