Dorfjunge aus Mallorca ist Youtube-Star

Der zwölfjährige Miquel Montoro aus Sant Llorenç teilt in Internetvideos sein Wissen über das Landleben. Damit hat der Junge sich inzwischen ein Fangemeinde aufgebaut. Auf der Straße wird er mittlerweile sogar nach Autogrammen gefragt.

Miquel mag das Landleben, er interessiert sich für Traktoren, Tiere und Pflanzen. Vor einigen Monaten fingen er und ein Schulfreund an, Videos über ihr Wissen zu drehen und im Internet auf die Videoplattform Youtube hochzuladen. Mittlerweile schauen 5000 Menschen regelmäßig die Clips an, in denen Miquel unter anderem erklärt, wie sich ein Zitronen- und ein Orangenbaum oder süße und bittere Mandeln unterscheiden lassen.

"Ich habe viel von meinem Opa gelernt, aber ich mag es auch in der Dorfkneipe den Alten zuzuhören, wenn sie über das Landleben erzählen", sagt der Zwölfjährige. Mit seinem Vater veranstaltet er Wettbewerbe, wer die schönsten Tomaten zieht. "Ich mag die ganze moderne Technik in der Landwirtschaft nicht, da wird alles nur noch per Computer geregelt", erklärt der Schüler.

Wenn er erwachsen ist, weil er etwas Technisches studieren, doch das Landleben wird er nie hinter sich lassen: "Das ist mein Leben." (cls)