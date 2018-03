Spiegel TV berichtet über Hausbesetzer auf Mallorca

Der Solidaritätslauf "Millor Junts" geht dieses Jahr zum zweiten Mal an den Start. Die Erlöse gehen an die Fundación Rafa Nadal. Es gibt einen Kids-Run über 750 Meter, der um 10 Uhr beginnt. Um 10.30 Uhr fällt der Startschuss für Jugendliche (3 km) und Erwachsene (7 km/3 km Nordic Walking) am Kongresspalast in Palma.