Der TV-Tipp: Erstausstrahlung „Ein Sommer auf Mallorca”

Nach Mallorca reist Vicky Körner (Katharina Müller-Elmau) nicht, um hier Ferien zu machen – ein Anwaltstermin führt die Hamburgerin auf die Insel. Denn zehn Jahre nach ihrer Trennung möchten Vicky und ihr Noch-Ehemann Nico (Christoph M. Ohrt) endlich einen offiziellen Schlussstrich unter die gescheiterte Beziehung setzen und das gemeinsame Haus verkaufen. Während Vicky damals mit der gemeinsamen Tochter (Giulia Goldammer) nach Deutschland zurückging, hat Nico auf Mallorca seine Restaurantträume verwirklicht, es sogar zu zwei Sternen gebracht und sich erneut verliebt.„”

Von seiner jüngeren Freundin Lucia (Lucia Peraza Rios) fühlt sich Nico allerdings zunehmend überfordert. So kommt es, dass die alte Liebe zwischen Vicky und ihm beim Wiedersehen erneut aufflammt. Dabei nimmt Nico diese Schicksalswendung ernster als Vicky: Ihr wird nach einem ersten Höhenflug schnell klar, dass sie nicht an die Vergangenheit anknüpfen möchte. Denn im Grunde seines Herzens ist Nico ganz der Alte geblieben: verspielt, unverbindlich und abenteuerlustig. Ganz anders als Javier (Gregory B. Waldis), der Mieter des zum Verkauf stehenden Hauses, der sich beharrlich weigert, auszuziehen.

Der Meeresbiologe möchte nicht, dass auf der Insel noch weitere Häuser in die Hände von raffgierigen Maklern fallen. In seinen Augen werden die Mallorquiner so mehr und mehr von der eigenen Insel vertrieben. Während Javiers Liebe zu der Insel und seine erwachsene Art Vicky mitten ins Herz treffen, ist Nico der neue Rivale ein Dorn im Auge. Völlig unverhofft steht Vicky nun zwischen den beiden so gegensätzlichen Männern.

Produziert wurde der Film von der Ariane Krampe Filmproduktion, Regie führte Florian Gärtner. Das Drehbuch stammt von Stefan Cantz und Jan Hinter.

Sonntag, 4. März, 20.15 Uhr, ZDF