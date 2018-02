Udo Lindenberg sagt per Zeichnung "Ahoi"

Eine Zeichnung von Udo Lindenberg, versehen mit dem Gruß "Ahoi Friedrich": Für Friedrich Panizza ist dies ein Ritterschlag. Denn der rührige Österreicher hatte Mitte Januar den Beginn der Mutmachtour von Beatrice Reszat in der Kulturfinca Son Bauló veranstaltet. Die Autorin, die dort ihr neues "Mutmachbuch für Träumer" präsentierte, schreibt auch Songtexte, unter anderem für Udo Lindenberg. Und weil der sich über den Auftritt für seine Texterin freute, versah er eines ihrer Bücher mit dem gezeichneten Gruß an Panizza.

Dass es überhaupt zu der Veranstaltung kam, ist eigentlich Zufall. Panizza hatte Reszat bei einer Geburtstagsfeier nachts um 1 Uhr am Strand von Santanyí kennengelernt. Und bei einer Flasche Wein mit Fincachef Will Kauffmann beschlossen, sie nach Mallorca zu holen. Ein Anruf, und die Sache war besiegelt. "Das liebe ich an Mallorca", schwärmt Panizza. Ihre Mutmachtour will Reszat übrigens dort beenden, wo sie begann: auf Mallorca. (mb)

(aus MM 5/2018)