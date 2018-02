Wenn im Waschsalon die Post abgeht

Saubere Wäsche und heiße Rhythmen – diese Kombination gibt es seit Kurzem in einem neu eröffneten Automaten-Waschsalon in Palma.

Anders als zum Beispiel in Deutschland und anderen Ländern, haben Waschsalons ohne Bedienung auf Mallorca eher Seltenheitswert. Im Dezember hat Alberto Chacón in Palmas Calle Vinyassa, unweit der Plaça d'Espanya, einen zum Nebenerwerb eröffnet. Für ihn ist von Vorteil, dass er nicht immer anwesend sein muss, denn Chacón ist im Hauptberuf Architekt in einer Baufirma.

Aber an einigen Abenden lässt der Inhaber die Puppen tanzen. Während die Kunden auf ihre Wäsche warten, werden lateinamerikanische Tänze trainiert. Dann herrscht Stimmung vor den Waschmaschinen und Trocknern. Bisher gibt es das Angebot im Salon "Lavandería Autoservicio Speed Queen Aragón" dienstags am späten Abend, wenn der Laden eigentlich schon geschlossen ist. Hinsichtlich des Tages und der Uhrzeit will Chacón aber flexibel sein.