Dackeldamen sorgen für Aufsehen bei Beneïdes

250 Teilnehmer, Zwei- und Vierbeiner, sind am Mittwoch zur traditionellen Tiersegnung "Beneïdes" in Palma zusammengekommen. Zwei Wellensittiche, ein Zwergkaninchen, drei Katzen und jede Menge Hunde nahmen an dem Zug teil. Halter größerer Tiere wie Pferde oder Schafe kamen in diesem Jahr nicht nach Palma, um das Vieh segnen zu lassen.

Drei Dackeldamen sorgten für besonderes Aufsehen. Ihr Herrchen, José Maria, hatten den Vierbeinern Kleidung im Stil mallorquinischer Tracht angezogen. Die Dackel hören auf die alkohollastigen Namen Martini, Daiquiri und Baileys.

Die sogenannten "Beneïdes" haben auf Mallorca lange Tradition. Der Heilige Antonius gilt als Schutzpatron der Tiere. Hund, Katze, Maus, aber auch Pferde und ganze Schafherden werden in die Dorf- und Stadtzentren gebracht, damit ein Geistlicher zusammen mit einem Abbild des Heiligen Antonius sie segnet. (cls)