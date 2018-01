Dolores O'Riordan: Erinnerung an Auftritte in Palma

Weltweit wird um die am Montag verstorbene Dolores O'Riordan getrauert. Auch auf Mallorca konnte man die irische Sängerin live erleben. Sie trat zweimal in Palma auf.

Die Frontfrau der Gruppe Cranberries sei "plötzlich" in London verstorben, wie die Band bekannt gab. Dolores O'Riordan wurde nur 46 Jahre alt. Über die Todesursache gab es zunächst keine Auskünfte. Die Cranberries baten in den sozialen Medien, die Privatsphäre der Familienangehörigen zu respektieren.

Das erste Mal auf Mallorca aufgetreten ist O'Riordan am 8. November 2007. Sie präsentierte im Auditorium von Palma ihre erste Solo-CD "Are You Listening?".

Nach der Trennung 2003 haben sich die Cranberries 2009 wieder vereint. Somit konnte man Dolores O'Riordan am 31. Juli 2010 mit den Cranberries in Palmas Stierkampfarena erleben.

Im vergangenen Jahr wurden einige Konzerte der Cranberries-Europatournee aufgrund von Rückenproblemen der Sängerin abgesagt, darunter die Auftritte in Madrid und Barcelona. Zuletzt schien sie aber wieder fit zu sein.