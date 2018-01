Neujahrsbad auf Mallorca: Von Nixen und Wassermännern

Es ist eine lieb gewonnene Tradition auf Mallorca, das neue Jahr mit einem Bad in den Wellen zu begrüßen. Besonders an Palmas Stadtstrand Can Pere Antoni finden sich am Neujahrstag die Badegäste ein.

In diesem Jahr wählte eine Jury Mister und Miss Badende/r. Den Titel holten der Dicher Manu Navarro Durruty, der in Verkleidung baden ging, und drei Damen, Libertad Cepeda, Ramona Fernández und María Matas, die seit Jahren immer am 1. Januar am Stadtstrand anzutreffen sind. (cls)