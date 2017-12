Weihnachtsgottesdienst in Palma: Bewährt zauberhaft!

Deutschsprachiger Weihnachtsgottesdienst an Heiligabend 2017 in der Kathedrale von Palma. Video: cze Foto: Youtube: Mallorca Magazin TV

Der ökumenische Weihnachtsgottesdienst in der Kathedrale von Palma de Mallorca hat an Heiligabend wieder Tausende Deutsche in das einzigartige Gotteshaus am Meer geführt.

Bereits vor 17 Uhr hatten sich viele Gläubige und Schaulustige am Fuße der Kathedrale oberhalb der Stadtmauer von Palma versammelt, Bekannte begrüßt, Freunde getroffen und den herrlich blauen Abendhimmel über der Bucht genossen. Dann öffnete sich das Kirchenportal und die Massen strömten in die festlich beleuchtete Kathedrale.

Seit mehr als vier Jahrzehnten finden diesen ökumenischen Gottesdienste an Weihnachten in deutscher Sprache statt, um Urlaubern, Wintergästen und Residenten eine spirituelle Heimat zu geben. Ein bewährtes Konzept, das seit seiner Einführung bis heute nichts von seiner Feierlichkeit, Schönheit und Glaubenskraft verloren hat.

MM wünscht allen Leserinnen und Lesern auf Mallorca, in Deutschland und in aller Welt friedliche, fröhliche und gesegnete Weihnachten! (as)