Wenn das Weihnachtsfest zu tanzen beginnt

Eingebettet in einer idyllischer Landschaft befindet sich die 1789 erbaute typisch, mallorquinische Finca Can Corem bei Campos. Hier finden in unregelmäßigen Abständen Events der verschiedensten Art statt. DIE NÄCHSTEN TERMINE: SA/22. Dezember, ab 20 Uhr: Disco Night "Let's dance and have fun!" mit DJ Victor. Eintritt frei. SO/24. Dezember, ab 19.30 Uhr: "Weihnachten sollte man nicht alleine feiern