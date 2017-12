Promis mit Mein-Schiff-Flotte in Palma

Auf den Kreuzfahrtschiffen der Mein-Schiff-Flotte treten 2018 etliche Prominente auf. Marcel Reif, Regina Halmich und Alexander Klaws führt der Job auf hoher See nach Mallorca.

Zirkus, Musik, Show, Lesungen etc. bekommen die Urlauber auf verschiedenen Reisen von Tui Cruises geboten. Die drei genannten Gäste werden in Palma an Bord gehen.

Während der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland kann man auf der Mein Schiff 6 mit Sportmoderator Marcel Reif diskutieren. Der Trip mit dem Titel "Mittelmeer mit Kanaren" startet am 6. Juli in der Balearen-Hauptstadt und endet dort am 17. Juli auch.

Mit ihrem Trainings-Angebot ins Schwitzen bringen will Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich die Kreuzfahrer. Die Fitness-Woche findet statt auf der Mein Schiff 5. Ausgewählt wurde die Reise "Mittelmeer mit Barcelona", die am 19. Oktober in Palma beginnt und dort auch am 26. Oktober ihren Abschluss findet.

Wenn die Mein Schiff 5 am 26. Oktober in mallorquinischen Gewässern Richtung Barbados startet (Ankunft 9. November), dann wird Alexander Klaws an Bord sein. Der erste Gewinner der Show "Deutschland sucht den Superstar" machte sich in den vergangenen Jahren vor allem als Musicalstar einen Namen und will auf der Bühne viele bekannte Songs singen.