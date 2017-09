"George Clooney hat viel in seinem großen Kopf"

Schauspieler seien nicht besonders intelligent. Diese Ansicht vertritt Gabrielle Beaumont. Und sie muss es wissen. Die Britin, seit Jahrzehnten in Fornalutx in den Bergen von Mallorca ansässig, war die erste Frau, die als Regisseurin bei TV-Serien in Hollywood hinter der Kamera stand.

Von ihrer Einschätzung nimmt Beaumont einen ausdrücklich aus: George Clooney. "Abgesehen davon, dass er gut aussieht, hat er nicht nur einen großen Kopf, sondern auch viel da drin", erzählt die 75-Jährige, die vor ein paar Tagen von der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora besucht wurde.

Vor einem Jahr zog sich die Regisseurin bei einem Sturz ein Schädeltrauma zu, bei dem ihr Gedächtnis gelitten hat. "Früher konnte ich perfekt Mallorquin und Kastilisch. Jetzt habe ich viel vergessen. Aber das gibt sich im Laufe der Zeit wieder."

Mallorca, genauer Fornalutx, lernte Beaumont schon vor 50 Jahren kennen. "Ich hatte zehn Häuser und drei Restaurants. Ich liebe es, zu kochen." Früher waren die Aufenthalte auf der Insel oft nur von kurzer Dauer. Man brauchte die Londonerin im TV-Business der USA. Sie führte unter anderem Regie bei Folgen der Serien "Die Waltons", "Der Denver-Clan", "Miami Vice", "Baywatch" oder "Star Trek", um nur einige zu nennen.

Auch auf Mallorca hat Gabrielle Beaumont filmerische Spuren hinterlassen. Und zwar ganz spezielle. Anfang 1998 wurde auf der Insel ein Film gedreht, der in Deutschland unter dem Titel "Diana – Königin der Herzen" zu sehen war. Beaumont führte damals Regie und hatte auch das Drehbuch verfasst. Der Film nahm sich des letzten Jahres im Leben von Lady Di an. Um Geld zu sparen wurde der Streifen komplett auf Mallorca gedreht – die Handlung sollte in Südfrankreich, auf Sardinien, in Griechenland, Bosnien, Afghanistan, Afrika und Pakistan spielen.