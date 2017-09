"Mallorca Classic Week" steht in den Startlöchern

Der neue Termin stand schon fest, als die erste "Mallorca Classic Week" noch lief. Jetzt ist es so weit: Von Mittwoch, 20. September, bis Sonntag, 24. September, dreht sich im Hafen Port Adriano wieder alles um Oldtimer und ein paar andere faszinierende Autos. Verschiedene Automobilclubs der Insel haben sich zusammengetan und ziehen wieder an einem Strang. Laut Dr. Roman Hummelt, Ideengeber und einer der Organisatoren der "Mallorca Classic Week", wurden für die zweite Auflage des PS-Events rund 100 Fahrzeuge gemeldet. Voraussetzung: Jedes Auto oder Motorrad muss mehr als 25 Jahre auf dem Buckel haben.

"Es sind diesmal sehr außergewöhnliche Fahrzeuge dabei", so Hummels. Das liege unter anderem daran, dass Rolls Royce als neuer Partner mit im Boot ist. Aber auch BMW setzt weiterhin auf die Oldtimer-Tage, an denen die Teilnehmer Spaß haben sollen, aber auch Gutes tun wollen. So wird zum Beispiel mit einer Tombola Geld für die Organisation "Mallorca sense fam" ("Mallorca ohne Hunger") gesammelt. Hauptgewinn ist eine Reise zum legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans.

Eröffnet wird die "Mallorca Classic Week" am Mittwoch, 20. September, ab 18 Uhr mit einem "Welcome Hamburger Barbecue" im Restaurant "The Boathouse" an Palmas Paseo Marítimo. Für den folgenden Donnerstag und für den Freitag stehen "Pleasure Drives" auf dem Programm.

Wer sich schöne, alte Autos anschauen will, der kommt an allen Tagen in Port Adriano auf seine Kosten (wenn die Teilnehmer nicht gerade auf der Insel unterwegs sind). Am meisten los sein wird aber am Samstag, 23. September. Um 11 Uhr beginnt das "Classic Festival" mit einer American-Car-Show, Foodtrucks et cetera. Um 11.30 Uhr macht DJ Xema Musik, um 12 Uhr steht eine Elvis-Show auf dem Programm, bevor um 15 Uhr das attraktivste Pin-up gewählt wird.

Highlight der "Mallorca Classic Week" wird - zumindest aus Zuschauersicht - wieder der "Concours d'Elegance" um 18.30 Uhr sein. Eine Jury prämiert Fahrzeuge in verschiedenen Kategorien. Originell: Die Teilnehmer sind aufgefordert, sich so zu kleiden, wie es dem Baujahr ihres Gefährts entspricht. Mit dem "Dinner Dance" von "Coast by East" endet der Samstag. Am Sonntag gibt es dann noch die Ausfahrt "Mallorca Sightseeing Drive", für die sich Roman Hummelt und seine Mitstreiter ganz besondere Rahmenbedingungen einfallen lassen haben. Und dann wird sicher auch noch der Termin für die "Mallorca Classic Week" des Jahres 2018 verkündet ...

(aus MM 36/2017)