Rafael Nadal – nicht nur im Tennis ganz groß

Wenn Rafa Nadal spielt, dann fiebert in Sa Pobla sein vielleicht größter Fan mit. Als Mallorcas Tennisheld jetzt gerade in New York weilte, um dort zum dritten Mal die US Open zu gewinnen, hatte Miguel Ángel einen ganz besonderen Wunsch. Für ihn wäre es das größte, wenn sein Idol ihm zum 42. Geburtstag gratulieren könnte. Miguel Ángels Neffe veröffentlichte den Wunsch und es geschah etwas, das früher, ohne die sozialen Netzwerke, undenkbar gewesen wäre. Tausende teilten den Wunsch und unterstützten das Anliegen.

Wer Rafael Nadal kennt, der ahnt, wie die Geschichte ausgeht. Der Star hat von dem Wunsch seines vielleicht größten Fans gehört und der Familie eine Sprachnachricht zukommen lassen, in der er den Glückwunsch formuliert.

Rafa Nadal, auch neben dem Platz wieder mal ganz stark!