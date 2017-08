Michelle Obama meidet auf Mallorca die Öffentlichkeit

Michelle Obama urlaubt derzeit in Esporles. An ihren ersten Tag unternahm die ehemalige First Lady eine Wanderung auf dem Camí des Correu durch die Berge. Sicherheitspersonal hielt Fotografen und Neugierige fern, sie konnten keinen Blick auf die US-Amerikanerin erhaschen. Begleitet wurde Michelle Obama von dem ehemaligen US-Botschafter für Spanien, James Costos, und dessen Mann, dem Inneneinrichter Michael Smith. Das Trio verbindet eine enge Freundschaft.

Michelle Obama traf am Dienstag gegen 5.40 Uhr in Palma ein. Sie nächtigt in der Finca Ses Planes in Esporles, diese gehört der Unternehmerin Marieta Salas.

Die Ehefrau des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama verbringt einen einwöchigen Privaturlaub auf Mallorca. Begleitet wird Michelle Obama von einer Entourage Sicherheitspersonal, 15 Personen reisen mit ihr. Mallorquinische Polizisten verstärken das Sicherheitsaufgebot.

Es handelt sich um ihren zweiten Besuch auf Mallorca. Die Ex-First Lady war bereits im August 2010 mit Tochter Sasha auf Stippvisite in Palma gewesen. Damals hatte das spanische Königspaar Juan Carlos und Sofía sie zu einem Mittagessen in ihre Sommerresidenz in den Marivent-Palast eingeladen. Anwesend war auch Letizia. (red)