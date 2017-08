"The Boss" urlaubt auf Ibiza

US-Rockstar Bruce Springsteen schippert auf einer Yacht durch die balearischen Gewässer. Mit seiner Frau Patti Scialfa verbringt der "Boss" seinen Sommerurlaub auf Mallorcas Schwesterinsel Ibiza, berichtete die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora online.

Springsteen wurde beim Spazieren an einem Strand gesehen sowie an Bord einer Yacht. Die Musiklegende traf sich auf Ibiza zudem mit dem US-Modedesigner Calvin Klein sowie auf Formentera mit dem britischen Gitarristen Noel Gallagher in einem Restaurant.