Ballermann-Prominenz trifft sich auf Rennpiste

Heiße Kisten und kühle Drinks hat es auf dem Sommerfest der "Bild"-Zeitung am Donnerstagabend gegeben. Gefeiert wurde mit 250 Gäste – unter ihnen Ballermann-Prominenz, aber auch bekannte Gesichter Mallorcas aus Sport und Gesellschaft. So kamen Melanie Müller, Peter Wackel, Mia Julia und Wirte der Playa de Palma auf dem Circuit in Llucmajor zusammen. Auch Rotlicht-Größe Bert Wollersheim war eingeladen.

Zur Einstimmung auf den Abend drehten die Gäste einige Runden auf der Rennpiste in DTM-Wagen, am Steuer saßen natürlich Profis. Unter das Partyvolk hatte sich auch Rennfahrer Timo Scheider gemischt. Am Rande der Veranstaltung plauderten Ingo Volckmann, Besitzer des Fußballclubs Atlético Baleares, und Maheta Molango, Sportdirektor von Real Mallorca, miteinander. Musikalische Unterhaltung kam von Anna-Maria Zimmermann, Marc Terenzi und DJ Sammy. (cls)