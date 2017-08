Ein ziemlich unbekannter Weltstar zu Gast in Palma

Sie ist wohl die weltweit bekannteste deutsche Schauspielerin, kann in der Heimat aber herumlaufen, ohne auf Selfies angesprochen zu werden oder Autogramme geben zu müssen. Nun landete Meryem Uzerli mal wieder auf Mallorca, um in Palma ein paar erholsame Tage zu verbringen und hat auch hier ihre Ruhe.

In vielen Ländern der Welt ist Meryem, die am Samstag, 12. August, 34 wird, dagegen ein Superstar. Sie wurde bekannt ab 2011 durch eine Hauptrolle in der mega-erfolgreichen türkischen Serie "Muhtesem Yüzyil" ("Das prächtige Jahrhundert"), spielte in 100 Folgen (in Spielfilmlänge) die Lieblingsfrau des Sultans.

Die Serie wurde in mehr als 70 Ländern ausgestrahlt, hat 400 Millionen Fans. Man kennt und liebt die Wahl-Berlinerin vor allem in Südosteuropa, Zentral-asien und im arabischen Raum. Zum Vergleich: Bei Facebook hat Meryem 4,4 Millionen Fans, Til Schweiger kommt auf knapp 1,5 Millionen.