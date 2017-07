Königsfamilie auf Yacht vor Cabrera unterwegs

König Felipe VI., der derzeit auf Mallorca weilt, hat den Samstag gemeinsam mit seiner Mutter, Ex-Königin Sofía, und seinen Nichten und Neffen Froilán, Juan, Miguel, Pablo und Irene an Bord einer Yacht vor Cabrera verbracht. Per Auto ging es von der royalen Sommerresidenz Marivent zum Hafen von Porto Pi und dort an Bord des Motorboots.

Königin Letizia und die beiden Töchter des Königspaars, Leonor und Sofía, werden zur Stunde auf der Insel erwartet. König Felipe wird ab Montag bei der Regatta "Copa del Rey" in der Bucht von Palma segeln. In den vergangenen Tagen hatte sich der Monarch bereits mit Inselpolitikern zu Gesprächen getroffen. (cze)