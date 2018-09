Ryanair streicht 190 Flüge am Freitag

Vor dem für Freitag angekündigten Streik des Kabinenpersonals hat die auch Mallorca anfliegende Fluglinie Ryanair 190 von 2400 Flügen annulliert. Betroffen seien etwa 30.000 von 450.000 Passagieren, die an diesem Tag mit Ryanair fliegen wollen. Die betroffenen Fluggäste seien bereits informiert worden, hieß es in einer Pressemitteilung der Fluggesellschaft. Alle übrigen Flüge fänden statt.

Am Freitag will das Flugbegleitpersonal in Spanien, Belgien, den Niederlanden, Portugal und Italien in den Ausstand treten. Die Fluglinie sprach auch davon, dass die in Deutschland stationierten Flugbegleiter streiken. Letzteres bestätigten die zuständigen Gewerkschaften allerdings nicht.

In Italien hat es der Billigairline zufolge derweil eine Einigung auf einen Tarifvertrag mit drei Gewerkschaften für das Kabinenpersonal gegeben. Der Vertrag nach italienischen Rechtsvorschriften gelte ab dem 1. Oktober, laufe drei Jahre und sehe unter anderem höhere Löhne vor, so die Fluggesellschaft. Mindestens eine Kabinengewerkschaft und eine Pilotenvereinigung unterstützen aber den geplanten Streik.

Ryanair sieht sich seit Monaten wiederholter und teils koordinierter Streiks sowohl der Piloten als auch der Flugbegleiter in verschiedenen europäischen Ländern ausgesetzt. Das Personal will höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen nach dem jeweiligen nationalen Recht erreichen.