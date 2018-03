Familienfeindliche Mallorca-Flüge bei Ryanair

Verbraucherschützer auf Mallorca haben den Billigflieger Ryanair wegen familienfeindlicher Praktiken angezeigt. Dabei geht es um Sitzplatzzuteilungen, mit denen angeblich kleine Kinder gezielt von ihren Eltern getrennt werden.

Laut der balearischen Konsumentenvereinigung Consubal gibt es derzeit immer mehr Reklamationen, da sich Familien dazu genötigt sehen, im letzten Moment zu Airport-Preisen zwischen 15 und 40 Euro wenigstens noch einen gemeinsamen Sitzplatz für Mutter und Kind zu reservieren. Die Organisation wirft der irischen Airline systematisches Handeln aus Profitgier vor, und will nun mit Hilfe der Linksfraktion im Europaparlament gegen das Unternehmen vorgehen.

Ryanair hat den Vorwürfen widersprochen. Die Sitze seien schon immer per Zufallsgenerator zugeteilt worden. Insofern habe es in letzter Zeit keine Änderung gegeben. Die Wahl, vorab einen Platz zu reservieren oder auch nicht, liege ganz beim Kunden, hieß es in einer Mitteilung.

Kritisiert wird im Übrigen auch die neue Handgepäckregelung, da man nun gezwungen sei, wichtige Gegenstände im Laderaum zu befördern, statt sie in der Kabine bei Bedarf jederzeit in Reichweite zu haben. (mic)

aktualisiert um 13.56 Uhr