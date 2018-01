Auf Expansionskurs: Riu investiert in Rekordhöhe

Neues Image & mehr: Der mallorquinische Hotelkonzern Riu hat in Madrid die wichtigsten Geschäftszahlen und Projekte der Jahre 2017 und 2018 präsentiert.

Vorstandsvorsitzender Pepe Moreno erklärte, dass die Hotelkette das Jahr 2017 mit Einnahmen in Höhe von 2,156 Milliarden Euro abschließen konnte, sieben Prozent mehr als 2016. Zugleich beliefen sich die Investitionen in Neueröffnungen, Renovierungen und den Erwerb von Grundstücken und Hotels auf die Rekordsumme 600 Millionen Euro und lagen damit 200 Millionen höher als der ursprünglich am Jahresanfang vorgesehene Betrag.



2017 eröffnete das Unternehmen zwei neue Hotels, das Riu Dunamar in Costa Mujeres, Mexiko, und den Anbau des Riu Republica in Punta Cana. Außerdem wurden fünf Hotels umfassend renoviert.

Für das Jahr 2018 sind vier Hotel-Eröffnungen vorgesehen, fünf weitere Häuser werden umfangreich renoviert.

Präsentiert wurde auch das neue Markenimage von Riu, das moderner, frischer und kundennäher daherkommen soll. Das neue Logo soll Schritt für Schritt 2018 und 2019 in die Hotels Einzug halten.