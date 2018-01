Selbstständigkeit auf Mallorca: Welche Geschäftsmodelle lohnen sich?

Wer sich auf Mallorca selbständig machen möchte, sollte sich vorab sehr gut informieren. Sicher ist es einfacher, wenn man auch in Deutschland bereits selbständig gewesen ist, und das im eigenen Land praktizierte Geschäftsmodell direkt mit ins Ausland nehmen kann. Auch dieser Schritt setzt voraus, dass man sich vorher ausreichend informiert hat.

Auch wenn auch Mallorca vieles deutsch ist – die Gesetze, Bestimmungen und Vorgaben sind es noch lange nicht! Wer in Deutschland noch nicht selbständig tätig war, für den ist es ohne Erfahrung sehr schwierig, auch im Ausland erfolgreich tätig zu werden. Wir stellen im Folgenden einige Optionen auf Mallorca vor.

Franchising – Selbständig mit etablierter Marke

Franchising ist eine mögliche Option, sich als Auswanderer auf Mallorca selbständig zu machen. Hierbei geht es um die Nutzung eines bereits bestehenden Geschäftsmodells. So bietet etwa das Unternehmen Dahler & Company eine Lizenz für einen Maklershop, ein Büro oder eine Repräsentanz im Ausland an. So kann man beispielsweise als Immobilienmakler auf der schönen Mittelmeerinsel tätig sein.

Das Beispiel dc-mallorca.com zeigt, dass gerade Immobilienfranchising im Ausland großes Potential hat. Der Vorteil: Die Geschäftstätigkeit beim Franchising läuft häufig ohne eigenes Kapital ab. Die Vorgaben hinsichtlich Marken- und Arbeitskonzept sind jedoch einzuhalten. Die persönliche Haftung des Franchisenehmers ist meist beschränkt. Wie die Details im Einzelnen aussehen, hängt von den jeweiligen vertraglichen Bedingungen ab. Diese sind vor der Unterschrift genauestens zu prüfen, am besten von einem Anwalt. Welche Aufgaben von welcher Partei übernommen werden, erfährt man hier.

Unterstützung und Hilfe für den Start suchen

Wer sein Glück mit der Selbständigkeit auf Mallorca versuchen will, sollte unbedingt Hilfe in Anspruch nehmen. So gibt es auf der Insel, genauso wie in Deutschland, Hilfe und Unterstützung zur Existenz- und Firmengründung. Außerdem sollte man die Insel gut kennen, bevor man den Schritt in die Selbständigkeit wagt. Für eine erfolgreiche Tätigkeit ist vor allem gute Arbeit und Zuverlässigkeit eine wichtige Basis. Auch sollte man sich darauf einstellen, viel und eventuell hart arbeiten zu müssen. Das gilt vor allem für Bereiche wie die Gastronomie. Was die erfahrene Beraterin Susanne Heibl, die selbst vor über 30 Jahren auf die Mittelmeerinsel ausgewandert ist, anderen empfiehlt, lesen Sie unter folgendem Link.