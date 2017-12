Aktion des Inselrats: Schenke Mallorca!

Mallorcas Inselrat ruft in einer Werbekampagne die Insulaner dazu auf, an Weihnachten lokale Produkte zu verschenken. Er sieht darin auch eine Möglichkeit, die tourismusabhängige Wirtschaft zu diversifizieren.

"Regala Mallorca" heißt die Kampagne, die der Inselrat in Inca vorgestellt hat und den ganzen Dezember über laufen soll – "Schenke Mallorca". Ziel der mit 18.000 Euro dotierten Werbekampagne sei es, lokale Produkte und den traditionellen Einzelhandel zu fördern, bekräftigte Wirtschaftsdezernent Cosme Bonet. Inselratspräsident Miquel Ensenyat und mehrere Bürgermeister unterstützten die Aktion durch ihre Anwesenheit.

"Der traditionelle Einzelhandel ist von entscheidender Bedeutung, um unsere Zentren und Stadt- oder Dorfviertel mit Leben zu erfüllen, betonte Miquel Ensenyat. Sein Wirtschaftsdezernent ging noch weiter: "Der Tourismus ist ohne Zweifel der größte Wirtschaftsmotor der Insel. Aber wir wollen uns bemühen, die Wirtschaft zu diversifizieren, indem wir die einheimischen Produkte bekannter machen. Deshalb bleibt es auch nicht bei der Werbekampagne. Der Inselrat hat einen Investitionsplan aufgelegt, der Ausgaben von sieben Millionen Euro zur Verschönerung von Einkaufsstraßen in den Zentren vorsieht.