Darauf sollten Mallorca-Flieger bei AB-Buchungen achten

Mit dem anstehenden Beginn des Sommerflugplanes an diesem Sonntag, 26. März, geht am Airport von Palma de Mallorca eine Ära zu Ende. Nach fast 38 Jahren wird Air Berlin in Son Sant Joan mit seiner offiziellen Flugnummer "AB" nicht mehr vertreten sein. Und gleichzeitig beginnt an dem Flughafen ein neues Zeitalter, was die Flugverbindungen zwischen Mallorca und dem deutschsprachigen Raum betrifft.

Die letzte Maschine mit AB-Code wird an diesem Samstag um 20.15 Uhr von Palma aus nach Düsseldorf starten (AB 3081). Die erste Maschine der Air-Berlin-Group, die dann am nächsten Morgen in Palma eintrifft, sowie alle weiteren Maschinen, die ihr folgen werden, führen künftig als Flugnummerncode das Kürzel "HG", für Niki. In diesem konkreten Fall handelt es sich um die Maschine der Airline Niki, HG 7772, aus Frankfurt am Main, geplante Ankunft in Palma am Sonntagmorgen um 6.55 Uhr.

Die Hintergründe zu dieser Flugnummernänderung sind die Umstrukturierung bei Air Berlin, wie sie die Branche seit einem halben Jahr in Atem halten. Air Berlin bringt seine österreichische Tochter Niki gemeinsam mit Tuifly, der Tochter des deutschen Reisekonzerns TUI, ein in eine neu zu gründende touristische Ferienfluggesellschaft. Der Deal ist längst ausgehandelt und wartet nur noch auf das Plazet der europäischen Wettbewerbsbehörden. Solange das "Ja" aus Brüssel nicht vorliegt, verbleibt Niki als Tochter bei der Air-Berlin-Group.

Was bedeutet die Kooperation von Air Berlin mit Niki und Tuifly für Flugpassagiere, die ihre Mallorca-Flüge für diesen Sommer schon vor vielen Monaten bei Air Berlin gebucht hatten?

Die Fluggesellschaft hatte all die vergangenen Monate versichert, dass die gebuchten Flüge stattfinden und die Fluggäste über mögliche Veränderungen rechtzeitig informiert werden.

Tatsächlich haben Mallorca-Residenten bereits Mitteilungen dieser Art erhalten. "Ihr Flugcode hat sich von AB2364 in HG2364 verändert", heißt es auf Englisch im Falle eines Mallorquiners, der im Juni nach Berlin fliegen will. Statt Air Berlin wird er also mit Niki die Hin- und Rückreise antreten. "Auch Änderungen der Abflugs- beziehungsweise Ankunftszeit sind möglich", hieß es in dem Schreiben weiter. "Daher bitten wir Sie, Ihre unten aufgeführten Zeiten zu überprüfen." Der Passagier hat Glück: Außer der Flugnummer hat sich nichts geändert. Gleiches gilt für eine deutsche Mallorca-Residentin, die im Juni von Palma nach Zürich und zurück fliegen möchte. Auch hier beginnt der Code nun mit dem HG-Kürzel.

Doch es kann auch anders kommen: Einer Familie aus Dresden, die im April direkt nach Palma fliegen wollte, wurden nun am selben Tag Niki-Flüge mit Umsteigen in Düsseldorf angeboten, inklusive Wartezeit von vier Stunden. Aber zumindest die ursprünglichen gebuchten Reisetage sind unverändert.

Ein weiteres Ehepaar in Ostdeutschland, das im Mai nach Mallorca kommen wollte, sah seine Reisepläne gänzlich durchkreuzt. Statt Dresden-Mallorca-Dresden wurde ihm als Hinflug Leipzig-Palma, als Rückflug Palma-Berlin-Tegel angeboten. Hinweise zu Bahntickets und Zubringerinfos? Fehlanzeige. Das Ehepaar stornierte die Flüge und buchte sich mit dem Geld nun Direktflüge Dresden-Mallorca, und zwar bei Germania.

Nach den Worten eines Air-Berlin-Sprechers wird Niki aber "im Prinzip das komplette touristische Flugprogramm von Air Berlin" übernehmen. So sind zur Hochsaison von 20 Airports in Deuschland, Österreich und der Schweiz bis zu 400 wöchentliche Direktverbindungen nach Mallorca geplant. (as)

Der Bericht ist Teil des Themas der Woche im neuen MM. Die vollständige Berichterstattung lesen Sie in der jüngsten Ausgabe (12/2017), erhältlich am Kiosk auf Mallorca, sowie an den Bahnhöfen und Flughäfen in Deutschland; oder auf E-Paper.