Boutique-Hotels günstiger wegen sinkender Nachfrage

Die Betreiber der in Palma de Mallorca nunmehr zahlreichen Boutiquehotels sehen sich wegen sinkender Nachfrage und einem heftigen Konkurrenzkampf gezwungen, ihre Preise zu senken. Es handele sich um 15 Prozent in den nächsten Nebensaison-Monaten, zitierte die Zeitung Ultima Hora am Montag den Palmesaner Hotelierspräsidenten Javier Vich. Besonders zwischen Montag und Mittwoch gebe es nicht genug Kunden. Es handelt sich um die erste derartige Preissenkung seit fünf Jahren.

Momentan gibt es im historischen Zentrum von Palma 25 Boutique-Hotels mit 1100 Betten. Die Fertigstellung von vier weiteren sind für dieses und das kommende Jahr geplant. Hinzu kommen 40 weitere herkömmliche Hotels im und rund um den Stadtkern.

In jüngster Zeit konnten die Hoteliers bequem hohe Preise für die in großer Zahl erst in den vergangenen Jahren entstandenen Boutique-Zimmer fordern. Verlangt wurden zwischen 120 und 500 Euro pro Nacht.