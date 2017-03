Capdepera stellt in Berlin Mountainbike-Routen vor

Die Gemeinde Capdepera im Nordosten von Mallorca hat auf der Touristikmesse ITB in Berlin 18 Mountainbike-Routen in einer märchenhaften Landschaft vorgestellt.

Die gekennzeichneten Wege und Pfade verlaufen durch ausgedehnte Waldgebiete am Mittelmeer und enden an

wunderschönen Stränden und unbebauten Buchten, steigen auf beeindruckende Berge hinauf und führen über endlose Abfahrten in Naturschutzgebiete hinunter. Die Sportbegeisterten können sich auf aufregende schmale Schotterpisten am Rande des tiefblauen Meeres, ländliche Nebenstraßen und geschichtsträchtige Städtchen im Binnenland freuen.

Die Strecken rund um Cala Rajada, Sa Font de Sa Cala, Canyamel und Cala Mesquida haben unterschiedliche Schwierigkeitsniveaus. Während die Route Sa Font de Sa Cala mehr für einen Familienausflug geeignet ist, passt sich der Pfad S'Esquena Llarga eher den Wünschen von erfahrenen Mountainbike-Profis an.

Auch die Länge der Wege variiert: So erstreckt sich der kürzeste 14 Kilometer über Cala Rajada. Der längste führt mit insgesamt 79 Kilometern nach Manacor über die Via Verde.

Mit diesem neuen Projekt will die Gemeinde im Nordosten von Mallorca nicht nur ihr Image verbessern und attraktiv für Touristen sein, sondern auch die unterschiedlichen Gemeinden miteinander verbinden. So verlaufen die Routen unter anderem durch Artà und Son Servera.

Die Fahrradwege ergänzen die schon vorhandenen 150 Kilometer Wanderwege, die im letzten Jahr präsentiert wurden.