Mallorca wirbt auf der ITB mit dem Slogan "Better in Winter"

Mallorca will Nachhaltigkeit fördern und deshalb nur noch für Urlaub auf der Insel in der kühlen Jahreszeit werben. Diese Botschaft unterstreichen die Balearen auf der Tourismusmesse ITB in Berlin. Großer Slogan ist daher: "Better in Winter" – besser im Winter.

Sie alle haben sich auf dem Ausstellungsgelände an der Spree versammelt: Balearen-Präsidentin Francina Amengol, Tourismusminister Biel Barceló und Palmas Bürgermeister José Hila. Der farbenfrohe Messestand lockt die Besucher an. Doch anders als viele erwarten mögen, präsentieren sich die Inseln nicht mit dem gewohnten Sommer-Sonne-Strand-Image. Geworben wird stattdessen mit sportlichen, kulturellen und gastronomischen Angeboten. Sprich: Mit Reisemöglichkeiten, die bestens in die kühlere Jahreszeit passen. So soll übervollen Stränden im Sommer und gähnender Leere im Winter vorgebeugt werden.

Die Strategie der Nachhaltigkeit zeige bereits erste Erfolge, so Amengol und Barceló. Schon in den vergangenen Jahren hätte sich die Saison in Richtung Frühjahr und Herbst verlängert. Dies weiter zu festigen und auszubauen sei eines der wichtigsten Ziele der Inseln. (as/somo)