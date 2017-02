Video vom Umbau des Ballermann 6

Der Umbau des Balneario 6, auch Ballermann 6 genannt, an der Playa de Palma auf Mallorca schreitet voran. Künftig heißt das Strandlokal "Beach Six Club".

Wenn die Touristen zu Beginn der Saison wieder in Scharen in die beliebte Partyzone zwischen Bierstraße, Schinkenstraße und Mega-Park strömen, werden sie sich an einen neuen Anblick gewöhnen müssen. Der bisherige Ballermann 6 kommt Grün und Gelb daher und wird umgestaltet. Nach und nach bekommen alle 15 Strandkioske an der Playa ein individuelles Ambiente, womit die Urlauberhochburg aufgewertet werden soll.

Der Ballermann 6 ist für die Deutschen eines der bekanntesten Lokale in aller Welt. Vor 20 Jahren gab es sogar mal einen Film von Comedian Tom Gerhardt, der nach dem Party-Hotspot benannt worden war und auf Mallorca für viel Verärgerung sorgte.

Auch wenn die Bude jetzt offiziell "Beach Six Club" heißt – es darf angenommen werden, dass die deutschen Urlauber auch weiterhin vom Ballermann 6 sprechen.